Domenica il Napoli si riunirà a Castel Volturno, prima di partire alla volta di Castel di Sangro, dove si terrà il ritiro estivo fino al 4 settembre. I calciatori azzurri saranno sottoposti ai tamponi e test necessari per verificare che non ci siano contagiati da coronavirus. Tuttavia, la positività di Petagna, asintomatico ma attualmente in isolamento, ha scatenato l’allarme per le procedure da seguire qualora ci fosse un positivo nel gruppo presente in ritiro ma anche tra i tifosi.

Castel di Sangro attrezzato per i casi da coronavirus

La Repubblica racconta che l’Abruzzo ha già organizzato, in vista anche dell’arrivo di una moltitudine di napoletani al seguito della squadra.

Tra oggi e domani tutto il quadro sarà più chiaro. È stato ovviamente previsto anche un piano in caso di un sospetto quadro Covid nella zona. L’ospedale di Castel di Sangro sarà il punto di riferimento. Ci sarà pure un piano traffico straordinario per evitare l’ingresso in centro e parcheggi riservati per gli autobus dei tifosi. Sarà sospeso il mercato di Castel di Sangro e molti operatori — prevalentemente napoletani — hanno chiesto l’intervento di Assocampania per salvaguardare l’attività lavorativa nelle due settimane del ritiro.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post La Repubblica – Ritiro Napoli, protocollo a Castel di Sangro in caso di sospetta positività al coronavirus appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento