La resa dei conti tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Vediamo cosa è successo in questi tre giorni di fuoco in cui Adua ripercorre i suoi momenti in casa dopo aver detto che Massimiliano è gay. Tommaso confessa che Adua glielo ha rivelato in albergo, ma l’attrice smentisce. Ne vien fuori un alterco.

Rivediamo le allusioni di Adua su Massimiliano e il suo dietrofront durante la puntata. In questi giorni l’attrice ha riflettuto molto su quell’affermazione fatta in Casa. Alfonso incoraggia i due ragazzi dicendo che:”Siete entrati con due maschere e uscite liberi”. Ecco Il Video Mediaset

