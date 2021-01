La resa dei conti tra Samantha de Grenet e Antonella Elia al GF Vip. Signorini chiede scusa | Video Mediaset

Dopo lo scontro epocale della scorsa puntata tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Stasera siamo alla resa dei conti. Alfonso Signorini da la possibilità ad Antonella Elia e Samantha De Grenet di chiarirsi a seguito delle dichiarazioni della scorsa puntata. Signorini, condanna fermamente l’atteggiamento dell’opinionista: la De Grenet essendo reduce da un cancro non ha digerito la battuta della Elia, sul peso: “Ti sei ingrassata ultimamente” . Anche se lì per li la De Grenet risponde alla battuta, “Sono 20 cm più alta” poi ci rimane male e piange perchè se si è ingrassata è a causa dei farmaci che prende per il tumore. Antonella Elia replica, che anche lei ha toccato dal vivo la malattia, e non avrebbe mai strumentalizzato una cosa così seria. Non avrebbe mai toccato un tasto umano, doloroso e anche Alfonso chiede scusa al pubblico, perchè avrebbe dovuto fermare quel becero teatrino, ma non l’ah fatto. Ecco Il Video Mediaset.

