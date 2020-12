AGI – Giornata di dimissioni e di sostituzioni ai vertici dell’Università per Stranieri di Perugia, travolti dal caso dell’esame di italiano di Luis Suarez su cui indaga la Procura guidata da Raffaele Cantone.

Questa mattina la rettrice, Giuliana Grego Bolli indagata per falso e rivelazione di segreto d’ufficio e sospesa dall’incarico per otto mesi, ha ufficializzato la scelta di fare un passo indietro con due lettere – una al ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, l’altra all’UniStra – dopo giorni in cui la decisione, per “salvaguardare l’ateneo”, era stata sollecitata da più parti, da senato accademico a Comune, Provincia e Regione.

L’articolo La rettrice dell’università per stranieri di Perugia si è dimessa per il caso Suarez proviene da Notiziedi.

