La ricerca del nuovo amministratore delegato di Unicredit

AGI – Non si fermano i lavori nel cantiere per il futuro di Unicredit. La seconda banca italiana, reduce da una tre giorni di scossoni, culminata lunedì sera nell’annuncio della prossima uscita dell’ad Jean Pierre Mustier e in due sedute nere a Piazza Affari, avvia ufficialmente la ricerca del nuovo capo azienda.

Si è infatti riunito oggi pomeriggio il comitato nomine del gruppo, dove siede anche il presidente designato, l’ex ministro Pier Carlo Padoan. Sotto la guida del dg di Assonomine, Stefano Micossi, i membri del comitato hanno avviato i lavori in vista del rinnovo del cda all’assemblea del prossimo aprile.

