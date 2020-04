La ricetta classica del casatiello napoletano

Difficoltà: Media

Preparazione: 45 min

Cottura:75 min

Dosi per:8 persone

Costo:Medio

Lievitazione:1 ora e mezza

Inevitabilmente, questa pasqua 2020 non la dimenticheremo così facilmente. Come ci dicono da più di un mese, bisogna restare a casa e facendo così, dimenticheremo molto presto questa brutta pagina della nostra vita. In questa pagina troverete la nostra ricetta del casatiello napoletano, molti la conosceranno e molti altri ancora utilizzeranno altri metodi o la ricetta della nonna. Quella pietanza che una volta tutti aspettavano per mangiarlo a pasqua, ora magari negli ultimi anni lo mangiano spesso anche durante l’anno, ma l’odore del forno a pasqua è sempre diverso da tutti gli altri.

Il casatiello napoletano è simile come impasto a quello del pane ma insaporito dal ripieno di salame tipo Napoli e Pecorino, oltre ad una generosa spolverata di pepe, il casatiello napoletano è una preparazione rustica protagonista del menu di Pasqua. La caratteristica inconfondibile? le uova fresche ingabbiate nell’impasto a ciambella, quelle che i bambini solitamente “rubano” a tavola il giorno di Pasqua! Naturalmente ogni famiglia ha la sua tradizione, soprattutto rispetto al ripieno… l’importante comunque è essere generosi e abbondare in formaggi e salumi! Armatevi degli strumenti necessari per preparare un saporitissimo casatiello napoletano, seguiteci.

Ingredienti per l’impasto per uno stampo a ciambella da 24cm

Acqua 375 g Farina 00 650 g Lievito di birra fresco 10 g Sale fino 15 g Pepe nero q.b. Strutto 25 g Olio extravergine d’oliva 25 g

Ingredienti per il ripieno

Salame napoletano 150 g Pecorino 150 g

Ingredienti per decorare

Uova 4

Preparazione

Per preparare il casatiello napoletano, iniziate sciogliendo il lievito di birra fresco in acqua a temperatura ambiente, mescolate bene, quindi versate il tutto nella tazza di una planetaria dotata di gancio. Se non usate la planetaria e impastate a mano, potete lavorare il tutto in un grosso recipiente o in una grossa ciotola.

Unite anche gli altri ingredienti: l’olio e lo strutto (potete anche utilizzare solo l’olio). Iniziate a lavorare a velocità bassa gli ingredienti e poco per volta aggiungete metà della dose di farina, aiutandovi con un cucchiaio. Una volta che la farina sarà assorbita e avrete ottenuto una sorta di pastella, unite il sale.

A questo punto unite la farina rimasta in una sola volta e continuate a lavorare a velocità media. L’impasto dovrà avere una consistenza morbida, ma non eccessivamente. Ci vorranno circa 10 minuti di lavorazione con la planetaria, se impastate a mano regolatevi man mano che impastate ad occhio. Una volta terminata la lavorazione, arrestate la planetaria e trasferite l’impasto sul piano di lavoro giusto il tempo di dare una forma sferica; lasciatelo riposare sul piano di lavoro mentre preparate il ripieno, non ci sarà bisogno di coprirlo.

Togliete la pelle al salame e tagliatelo a fette non troppo sottili nel senso della lunghezza, poi riducetelo a striscioline e infine a cubetti. Con un coltello eliminate la crosta dal Pecorino e realizzate dei cubetti sempre piuttosto grossi come quelli del salame: in questo modo salame e formaggio si avvertiranno nel ripieno. Per il ripieno potete personalizzarlo come volete, non ci sono regole, potete utilizzare del prosciutto cotto, mortadella o altre tipologie di formaggi.

Riprendete l’impasto, prelevatene un pezzetto (circa 80 grammi) e tenetelo da parte: vi servirà per sigillare le uova sul casatiello successivamente. Appiattite leggermente l’impasto versate i cubetti di Pecorino e salame sull’impasto, e lavoratelo con le mani fino a quando tutti gli ingredienti saranno incorporati. Bisogna mescolare impasto e ingredienti, questo lo differenzia dal tortano napoletano.

Spolverizzate il tutto con abbondante pepe nero ed impastate in modo da farlo assorbire. Maneggiate l’impasto per estenderlo a filoncino e quando sarà sufficientemente lungo, prendete uno stampo a ciambella di 24 cm di diametro e imburratelo; posizionate il filoncino realizzato all’interno dello stampo unendo e sigillando le due estremità.

Ora ponete in maniera verticale le uova crude in 4 punti ben distanziati del casatiello facendo una leggera pressione; quindi riprendete l’impasto messo da parte e lavorate 8 pezzetti per formare dei filoncini, che potrete posizionare a croce sulle uova per ingabbiarle.

Una volta terminato coprite il casatiello con un canovaccio pulito e lasciatelo lievitare a temperatura ambiente lontano da correnti d’aria per circa 1 ora, 1 ora e mezza. Una volta che il volume sarà quasi raddoppiato cuocete il vostro casatiello napoletano in forno statico preriscaldato a 170° per 75 minuti, nel ripiano più basso del forno. Una volta cotto, lasciatelo intiepidire, quindi sformatelo delicatamente e ponetelo su un piatto da portata. Il vostro casatiello napoletano è pronto!