La ricettività e l’evento perfetto: sfide e soluzioni

Il covid ha cambiato le regole del gioco

Roma, 02 Apr. – Nel panorama della ristorazione e degli eventi, Rama Eventi si distingue per la sua flessibilità nell’adattarsi alle esigenze in evoluzione del mercato. Giovanni Rallo, esperto del settore, sottolinea che “il Covid ha cambiato le regole del gioco”. Molte location hanno avviato un graduale processo di integrazione dei servizi di catering, portando Rama Eventi a esplorare nuove opportunità, come il B2C, per attrarre direttamente i clienti finali.Secondo recenti dati, il settore degli eventi ha visto un aumento del 25% nella domanda di servizi di catering a domicilio, una tendenza che risponde al crescente desiderio delle persone di vivere esperienze culinarie senza lo stress della preparazione. Rallo avverte che “improvvisare è molto pericoloso” nella gestione di eventi, evidenziando l’importanza di affidarsi a professionisti per garantire esperienze memorabili e prive di delusioni.Rama Eventi offre una gamma completa di servizi, dalla gestione di eventi privati a quelli aziendali, e sta ampliando la sua offerta nel settore del catering a domicilio. Con l’attenzione rivolta all’espansione del mercato B2C, Rallo intravede opportunità significative nei servizi personalizzati, che rispondono alle esigenze specifiche dei clienti. “La nostra proiezione futura è quella di attrarre sempre più clienti”, afferma Rallo, sottolineando l’importanza di comunicare chiaramente le numerose opzioni disponibili. Questa vocazione e cura del mercato è valsa a Rama eventi per ottenere diversi premi tra le eccellenze italiane del settore.Particolare attenzione viene posta a eventi spettacolari che arricchiscono l’esperienza, andando oltre il semplice aspetto culinario. Show cooking, ballerini, spettacoli pirotecnici ed eventi in barca contribuiscono a creare emozioni forti e ricordi indelebili.Le prospettive per il settore sono incoraggianti, con un incremento delle opportunità lavorative grazie alla crescente domanda di eventi personalizzati e servizi di catering innovativi. Rama Eventi si posiziona come un leader nel settore, pronta a sfruttare le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione.