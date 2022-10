La richiesta del Parlamento europeo: “Sanzionare i responsabili della morte di Mahsa Amini”

di Alessio Pisanò

STRASBURGO – Il Parlamento europeo chiede alla Commissione europea e al Consiglio Ue di adottare sanzioni contro i responsabili della morte di Mahsa Amini, la donna iraniana morta dopo essere stata arrestata dalla polizia per non aver indossato il velo secondo quanto richiede la legge nazionale. Il testo non legislativo, approvato per alzata di mano, richiede un’indagine imparziale, efficace e indipendente, sulle accuse di tortura e maltrattamento e incoraggia ad adottare sanzioni anche per tutti i funzionari e gli agenti coinvolti nella repressione delle proteste di piazza successive alla morte della ragazza.

Inoltre, il Parlamento esprime forte sostegno al movimento di protesta pacifica in Iran, condannando l’uso diffuso della forza da parte delle forze di sicurezza iraniane contro i manifestanti pacifici. Alle Nazioni Unite, e in particolare al Consiglio per i diritti Umani, si richiede di avviare un’indagine globale riguardo gli eventi delle ultime settimane. L’Eurocamera lancia un appello ai Paesi dell’Ue per coordinare le loro azioni per proteggere i difensori dei diritti umani, sfruttando la loro presenza diplomatica sul territorio della Repubblica islamica.

