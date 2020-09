AGI – Nei chiostri del Bramante torna pian piano la vita: i laureandi ricominceranno a saltare le siepi, le biblioteche e le sale di consultazione ritroveranno i loro studenti. Si riparte da qui all’Università Cattolica, non solo nella storica sede milanese, alle spalle della basilica di Sant’Ambrogio, ma anche nelle altre sedi, come quelle di Roma, al Policlinico Gemelli, Piacenza, Cremona e Brescia.

I dati delle iscrizioni sono incoraggianti

I dati delle iscrizioni per ora sono “incoraggianti”, con un incremento delle candidature rispetto allo scorso anno per i corsi di studio più contesi di circa il 15%. In termini assoluti grazie all’attivazione di nuovi corsi di laurea il dato rilevato è di una crescita dell’1% degli iscritti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La ripartenza all’Università Cattolica con aule a ‘realtà aumentata’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento