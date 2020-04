La ripresa delle attività produttive sarà ‘ragionevolmente’ il 4 maggio, dice Conte

“I rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno dell’Esecutivo di adottare un piano nazionale contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio, a una ripresa delle attività produttive attualmente sospese, secondo un programma ben articolato, che contemperi la tutela della salute e le esigenze della produzione”. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su facebook.

Conte specifica che sulle modalità della ripresa incontrerà presto anche le parti sociali. Conte afferma: “Si è da poco conclusa la riunione della Cabina di regia tra Governo, Regioni ed enti locali durante la quale,

