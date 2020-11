La risata di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip fa morire dal ridere gli altri vip | Video Mediaset

I vip travolti da una risata selvaggia o meglio, la risata della concorrente Selvaggia Roma nella notte ha travolto gli altri gieffini della stanza blu. Se pensate che quella di Maria Teresa sia l’unica risata spaccatimpani, quella della Roma è esilarante al massimo! In breve, il modo di ridere della concorrente è motivo di ilarità per gli altri gieffini. Tommaso, Stefania, Francesco, Giacomo e Maria Teresa sono letteralmente travolti dal verso che la Roma emette quando ride. Così come dice Maria Teresa, che di risate chiassose e rumorose se ne intende: “Io ho il risucchio “gallino” e lei suino”. In effetti il suono della risata della Roma ricorda un porcellino. Ecco il Video Mediaset

