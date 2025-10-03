la-risposta-di-hamas:-“pronti-a-liberare-tutti-i-prigionieri-israeliani-secondo-la-proposta-trump”

ROMA – Hamas ha dichiarato di essere pronto a rilasciare tutti i prigionieri israeliani, vivi e morti, nell’ambito del piano di scambio delineato nella proposta di pace avanzata dal presidente statunitense Donald Trump. Lo riferisce Al Jazeera.

“In questo contesto, il movimento afferma la sua disponibilità ad avviare immediatamente negoziati tramite mediatori per discutere i dettagli di questo accordo”, si legge in una dichiarazione diffusa da Hamas su Telegram.

Il gruppo palestinese ha inoltre affermato di accettare l’idea di affidare l’amministrazione della Striscia di Gaza a un organismo indipendente di tecnocrati palestinesi, “sulla base del consenso nazionale e del sostegno arabo e islamico”.

Hamas ha precisato che “le altre questioni menzionate nella proposta del presidente Trump, riguardanti il futuro della Striscia e i legittimi diritti del popolo palestinese, sono legate a una posizione nazionale unitaria e alle pertinenti leggi e risoluzioni internazionali”.

“Saranno affrontati attraverso un quadro nazionale palestinese completo, al quale Hamas parteciperà e contribuirà responsabilmente”, conclude la nota.

