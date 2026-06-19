la-risposta-di-meloni-a-trump:-“io-e-l’italia-non-imploriamo-mai”

“Allibita da dichiarazioni totalmente inventate”

Milano, 19 giu. (askanews) – “Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade: posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’occidente, con i nemici degli Usa, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”. Così, in un video da Bruxelles – dove è impegnata nel Consiglio europeo – pubblicato su Instagram, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle dichiarazioni di Trump. Il presidente Usa in una telefonata con La7 aveva dichiarato “mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi dispiaceva per lei”.