La rivelazione di Lory Del Santo: “Sono stata picchiata da un uomo in hotel”

Donna di spettacolo e personaggio istrionico, Lory Del Santo oggi è una presenza fissa di tutte (o quasi) le trasmissioni delle reti italiane. Opinionista tv, regista e scrittrice, ha partecipato a diversi reality show, tra cui l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ha avuto una vita sentimentale molto travagliata, ha avuto molti amanti più o meno famosi e, nel 2018, è stata segnata dalla morte di Loren, suo figlio. Un evento che ha stravolto l’indole di Lory Del Santo. Di recente è stata intervista al programma “Radio 2” nel corso della trasmissione “I Lunatici”, e si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che hanno segnato il segno.

Lory Del Santo: aggressione choc

Lory Del Santo rivela che è stata abusata “per una notte intera in un hotel” e ammette di “aver sbagliato” nel non aver denunciato l’accaduto. Le rivelazioni sono state snocciolate mentre in diretta si commenta quello che è successo a Sara Croce. Lei è una giovane 22 anni che è stata legata per molto tempo a un miliardario iraniano, e che avrebbe intentato una causa per riavere indietro tutti soldi spesi durante la loro relazione, come una sorta di risarcimento danni.

La Del Santo è stata interpellata perché lei stessa ha avuto storie con uomini ricchi, facoltosi e autoritari e, per questo motivo, si è lasciata andare a dichiarazioni molto sconcertanti. “Ci siamo conosciuti al ristorante, grazie a un’amica in comune. Pareva una persona per bene. Mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi aveva invitato a salire con lui”, racconta la showgirl. Ed è in questo momento che scatta la violenza.

Lory Del Santo racconta il suo incubo

La Del Santo avrebbe declinato l’offerta, poi ha ceduto. O almeno è quanto emerge dalle sue dichiarazioni. “Un incubo che è durato per una notte intera. Mi ha picchiato, abusato e poi mi ha fatto fare un bagno con i petali di rose. Appena ho visto che si è addormentato, sono fuggita da quella stanza”. Il racconto procede a un ritmo concitato. Lory aggiunge che il suo assalitore ha tentato di fermare la sua corsa, ma lei è riuscita divincolarsi. “È un pazzo”, afferma. Una volta uscita dall’albergo “mi sono sentita libera. Ho deciso solo di dimenticare e di non denunciare”.

Una rivelazione che, almeno per il momento, non trova un giusta collocazione temporale nella vita di Lory Del Santo dato che, durante l’intervista, non rivela quando è accaduta la violenza e dove. Si è lasciata andare solo a un racconto choc che, sicuramente, non verrà dimenticato con facilità.

