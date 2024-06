ROMA – “Nella Nazionale italiana ci sono uno o due calciatori gay non dichiarati. Dovrebbero fare dichiarazioni pubbliche, sarebbe importante in quell’ambiente”. Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, è intervenuto a ‘La Zanzara’ su ‘Radio 24’ per affrontare il tema dell’omosessualità nel mondo del calcio.

Marrazzo spiega: “Sicuramente c’è un omosessuale, sull’altro stiamo facendo verifiche. Stiamo cercando di capire se le informazioni che abbiamo sono corrette. Loro non possono dirlo perché sennò la loro carriera sarebbe influenzata. Essere LGBT non significa essere Giovanna d’Arco, ma la carriera andrebbe in declino specie per il rapporto coi tifosi”. L’ex capo dell’Arcigay sottolinea: “L’unico calciatore in Italia, Jankto, è stato pure condannato dal ministro Abodi per aver fatto coming out. Se si sentissero di fare coming out sarebbe meglio, ma è una scelta privata”.

L’articolo La rivelazione: “Tra gli Azzurri due calciatori gay non dichiarati” proviene da Agenzia Dire.

