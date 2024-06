la-robiola-di-roccaverano-festeggia-i-45-anni-della-dop

Torna la Fiera Carrettesca, alla sua 23esima edizione

Roma, 27 giu. (askanews) – Il 29 e 30 giugno a Roccaverano, nel cuore della Langa Astigiana, torna la Carrettesca, giunta alla sua 23esima edizione, la festa del Consorzio per la Tutela del Formaggio Roccaverano DOP e dei suoi produttori, che quest’anno celebra il quarantacinquesimo compleanno della DOP.

Roccaverano festeggia così le sue due anime, quella dello storico borgo e quella casearia. L’appuntamento con la Carrettesca è tradizionalmente nell’ultimo fine settimana di giugno. Una due giorni ricca di appuntamenti con la mostra mercato dei produttori, ma anche degustazioni guidate, masterclass, concorsi e momenti di discussione e approfondimento.

Come da tradizione durante la Carrettesca sarà eletto il Cavaliere del Roccaverano dop, un’onorificenza che quest’anno sarà assegnata a Pietro Carlo Adami, presidente dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, per essersi distinto nell’impegno per la crescita della qualità del prodotto.

La Carrettesca 2024 aprirà sabato 29 giugno alle 19 con un percorso gastronomico a base di piatti tradizionali cucinati dalle Pro Loco del territorio e con una degustazione guidata di vini a cura del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato abbinati al Prosciutto Crudo di Cuneo DOP e a diverse stagionature di Roccaverano DOP accompagnate dalla Cugnà della ProLoco di Serralunga d’Alba.

La giornata di domenica 30 giugno inizierà alle ore 10, con l’inaugurazione della mostra-mercato, a cui prenderanno parte i produttori del Roccaverano DOP e delle altre eccellenze enogastronomiche del territorio, come i prodotti coinvolti nel progetto Rob-In: dal miele allo zafferano, dalle nocciole al vino e molto altro ancora.

Alle 16 avverrà la nomina del Cavaliere del Roccaverano DOP 2024. Alle 17 sarà presentato il Concorso ONAF con la partecipazione della Delegazione ONAF di Asti e dei Maestri Assaggiatori ONAF provenienti da tutta Italia e, a seguire, sarà il momento della premiazione dei due Concorsi: “Il miglior Roccaverano DOP in tavola”, selezionato dalla giuria ONAF, e “Il miglior Roccaverano DOP in fiera” votato dal pubblico partecipante alla Fiera.