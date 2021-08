La Roma al lavoro nonostante il grande caldo. E Mourinho elogia i suoi

ROMA – Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A in vista della ripresa del campionato, fissata per il 21 agosto. E nemmeno il caldo record che sta colpendo l’Italia ferma le squadre. Il tecnico della Roma José Mourinho si è voluto complimentare con i suoi calciatori per l’impegno mostrato sul campo di allenamento, nonostante i 38° C al centro sportivo di Trigoria. “Ragazzi top! Allenare a 38 gradi con intensità e focus non è per tutti”, ha scritto lo Special One su Instagram. Concedendosi poi una battuta: “Meno male che la piscina ci aspetta”.

