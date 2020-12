ROMA (ITALPRESS) – La Roma vince e si mette in tasca il primo posto nel girone A di Europa League. Gli uomini di Fonseca rimontano per 3-1 lo Young Boys conquistando l’obiettivo con una giornata d’anticipo: a Nsema rispondono Mayoral, una perla assoluta di Calafiori, al primo gol con i capitolini, e la rete di Dzeko. Riscattato in parte il pesante ko con il Napoli, potrebbe esserci spazio per qualche seconda linea nell’ultima ininfluente sfida contro il Cska in programma tra sette giorni. Giallorossi che anche stasera si presentano in campo con un undici parecchio rimaneggiato, lasciando inizialmente in panchina alcuni tra i propri gioielli come Dzeko,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Roma blinda il primo posto nel girone di Europa League proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento