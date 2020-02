La Roma non sa più vincere: con il ko di Bergamo arriva uno storico record negativo

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! La sconfitta rimediata a Bergamo contro l’Atalanta rischia di allontanare definitivamente l’obiettivo Champions League della Roma di Paulo Fonseca, che alla fine del match si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare il complicato momento giallorosso: “In questo momento è importante lavorare sulla testa dei calciatori. Non è facile giocare qui, l’Atalanta è forte… continua a leggere sul sito di riferimento