La Roma passa 3-0 a Brescia e Zaniolo ritrova il gol

Se la Roma è davvero uscita dalla crisi, saranno i prossimi impegni a chiarirlo con certezza. Ma per il momento la vittoria della formazione giallorossa per 3-0 sul Brescia è decisiva per difendere il quinto posto in classifica e fornire buone indicazioni a Fonseca sui calciatori meno impiegati. Su tutti Fazio, Kalinic e Zaniolo, autori dei tre gol in una partita che vedeva la Roma priva dei due giocatori che hanno segnato quattro delle cinque reti del post lockdown: Dzeko (in panchina per 77′) e Mkhitaryan (squalificato). Eppure il primo tempo al Rigamonti è sembrata la sintesi dei problemi della Roma nelle ultime prestazioni: manovra lenta,

