La Roma ritrova Zaniolo e non solo: la lista dei convocati di Fonseca per la trasferta di Napoli

Nella sfida del San Paolo contro il Napoli, in programma questa sera alle ore 21.45, la Roma riabbraccia Nicolò Zaniolo. Dopo sei mesi di assenza, il gioiello classe ’99 è infatti tornato tra i convocati del tecnico Paulo Fonseca, che ha deciso di trascrivere anche il nome del talento giallorosso nella lista dei giocatori che oggi viaggeranno in treno verso il capoluogo campano per sfidare gli azzurri di Gennaro Gattuso e cercare di mettere fine al periodo nero, arricchito dalle fresche… continua a leggere sul sito di riferimento