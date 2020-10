La Roma sbatte contro il Cska Sofia, 0-0 all’Olimpico

ROMA (ITALPRESS) – Una Roma poco ispirata non va oltre lo 0-0 contro il Cska Sofia nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Fonseca ritrova Smalling al centro della difesa con Kumbulla e Fazio. E il primo squillo del match è proprio dell’inglese che dopo quattro minuti sugli sviluppi di un cross di Mkhitaryan mette in rete ma l’arbitro Kulbakov annulla per un fuorigioco precedente dell’armeno. L’atteggiamento del Cska Sofia è tutto fuorchè attendista. Anzi, le prime occasioni pericolose del match sono proprio di marca bulgara. Al 9′ Sinclair se ne va a Kumbulla e crossa per Yomov che però da buona posizione pasticcia in area.

