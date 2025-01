La Roma si salva con un rigore di Dovbyk al 98′, a Bologna finisce 2-2

(Adnkronos) – Un calcio di rigore di Dovbyk al 98′ salva la Roma a Bologna. I giallorossi pareggiano 2-2 al Dall’Ara contro i rossoblù al termine di una partita dai due volti. Primo tempo bloccato e ripresa scoppiettante con i capitolini che sbloccano con Saelemaekers al 58′, per poi subire la rimonta dei padroni di casa con Dallinga al 61′ e Ferguson su rigore 65, per trovare il pari infine il pari all’ultimo respiro grazie all’attaccante ucraino. In classifica gli emiliani salgono a quota 29 e sono in settimana posizione, mentre i capitolini sono decimi con 24 punti.

Arriva dopo dieci minuti la prima occasione del match. Dallinga entra in area sul versante destro, riceve, controlla e scarica il tiro, Svilar chiude sul primo palo, deviando in angolo. Al 27′ Holm da destra mette in mezzo un pallone forte e teso, Mancini anticipa Odgaard e salva i suoi. Alla mezz’ora Paredes con un gran pallone d’esterno imbecca Dovbyk nel cuore dell’area, l’attaccante ucraino aggancia bene e si prepara a girarsi, ma Beukema lo chiude in tempo.

Un minuto dopo doppia opportunità per gli ospiti: prima Paredes scarica forte in porta, Skorupski respinge come può, Dybala si avventa sulla palla e rimette in mezzo per Dovbyk: colpo di testa e nuova parata dell’ex Skorupski. Al 33′ il primo ammonito dell’incontro: è Miranda per un fallo su Koné. Al 35′ occasione per Dybala. Lanciato in porta ci arriva dal versante destro e deve concludere con il piede meno sensibile: tiro alto sopra alla traversa.

Al 6′ della ripresa bella giocata di Dominguez che salta secco Hummels mettendolo a sedere ma una volta entrato in area è Paredes a chiuderlo in scivolata. Al 12′ ci prova Freuler dal limite dell’area, Svilar para senza particolari problemi. Un minuto dopo la Roma sblocca la partita con il gol dell’ex Saelemaekers: il belga parte da destra, fa il suo solito movimento accentrandosi e concludendo di sinistro, papera di Skorupski e la palla finisce in rete.

La gioia giallorossa dura solo tre minuti perché al 16′ Dallinga pareggia. Contropiede fulminante di Dominguez che si fa tutto il campo, allarga per Holm, cross sul secondo palo per l’attaccante olandese che appoggia in rete. Al 20′ il Bologna completa la rimonta. Sugli sviluppi di un corner Odegaard viene messo giù da Pellegrini, Abisso indica il dischetto. Dagli 11 metri Ferguson batte Svilar per il 2-1. Subito dopo Italiano manda in campo Orsolini al posto di Ndoye e proprio il marchigiano sfiora il tris al 26′, si accentra da destra e scarica un potente sinistro parato da Svilar.

Poco prima ammonizione per Holm per un fallo su Angelino. Al 31′ bel tiro di Odgaard, sul quale Svilar alza in angolo. Un minuto dopo anche Dallinga finisce sul taccuino dell’arbitro per una trattenuta nei confronti del portiere giallorosso per impedirgli di rinviare velocemente. Al 33′ triplo cambio per Ranieri: dentro El Shaarawy, Pisilli e Celik, escono Paredes, Pellegrini e Hummels. Nel Bologna Castro per Dallinga. Al 39′ la Roma finisce i cambi con Baldanzi e Zalewski per Dybala e Saelemaekers. Al 43′ cambia anche Italiano: entrano Iling-Junior e Posh per Dominguez e Holm. Nell’ultima azione della partita gli ospiti trovano il pari grazie a un rigore concesso da Abisso, dopo aver rivisto l’episodio al video, per un fallo di mano di Lucumì in area. Dagli 11 metri Dovbyk non sbaglia e fissa il punteggio sul 2-2 finale.

“Si sono lamentati all’ultimo non so perché, il rigore c’era, come c’era quello per loro. Nel momento in cui stavamo per fare il secondo gol sono stati bravi a pareggiare” ha detto l’allenatore della Roma Claudio Ranieri al microfono di Sky Sport. “Poi ci sono stati dieci minuti in cui loro hanno segnato due reti e potevano fare anche il terzo gol, eravamo un po’ troppo lenti e abbiamo fatto il gioco del Bologna, poi i ragazzi che sono entrati hanno cambiato la partita. Hanno dato tutto e sono contento. La squadra non molla, mi piace quando lotta fino in fondo. Alla fine sono contento perché abbiamo preso un pari importante, ma un po’ di delusione c’è perché a me piace un ritmo diverso”.