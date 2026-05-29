la-romania-dichiara-il-console-generale-russo-persona-non-grata

Roma, 29 mag. (askanews) – La Romania ha dichiarato il Console generale russo a Costanza persona non grata e ha annunciato la chiusura del Consolato russo nella città sul Mar Nero dopo che un’incursione di un drone ha ferito due persone in un condominio.

La Russia ha “la piena responsabilità di questo incidente senza precedenti” vicino al confine con l’Ucraina e “il Console generale russo a Costanza è stato dichiarato persona non grata e il Consolato generale russo a Costanza verrà chiuso”, ha affermato il presidente rumeno Nicusor Dan. La Russia reagirà prontamente alla decisione della Romania di chiudere il consolato russo a Costanza, al confine con l’Ucraina, ha riportato l’agenzia di stampa statale TASS, citando la portavoce del ministero degli Esteri moscovita, Maria Zakharova.

Il presidente rumeno Nicuor Dan ha annunciato questo primo pomeriggio l’espulsione del console russo a Costanza e la chiusura del consolato dopo lo schianto di un drone russo su un edificio residenziale della città che ha provocato due feriti lievi.