La Ruota dei Campioni, stasera 9 gennaio: gli ospiti del nuovo appuntamento
Torna Gerry Scotti con un nuovo appuntamento de ‘La Ruota dei Campioni’, stasera, venerdì 9 gennaio, alle ore 20.40. Il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de ‘La Ruota della Fortuna’. 

La serata, tutta dedicata a ‘La Ruota dei Campioni’, sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. 

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a ‘La Ruota delle Meraviglie’, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Ospiti della serata con la loro energia: i Ricchi e Poveri e Andrea Pucci. Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui. 

