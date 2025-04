la-russa-a-convegno-sport-e-pace:-“mi-auguro-pace-per-olimpiadi-2026”

Ed elogia legge promossa da Giusy Versace su atleti paralimpici

Roma, 3 apr. (askanews) – “Parlare insieme di sport e pace. È proprio il momento giusto. Alle porte ci sono impegni quali le Olimpiadi invernali e la Paraolimpiadi invernali, all’inizio dell’anno prossimo, che fanno venire in mente a tutti, non solo a me, la storia che nell’antica Grecia quando arrivavano le Olimpiadi tacevano le armi, c’erano una tregua. Io mi auguro che quando ci saranno le Olimpiadi non ci sia una tregua, ma la pace, anche grazie al messaggio di pace che lo sport dà”: così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il convegno “Sport e Pace” organizzato in Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani su iniziativa della senatrice e atleta paralimpica Giusy Versace in vista della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace.”E mi piace anche ricordare la legge promossa da Giusy (Versace)che consente agli enti statali di poter far partecipare gli atleti paralimpici nei gruppi sportivi e questo consente a tanti giovani di innamorarsi ancora di più di questa attività”, ha concluso.