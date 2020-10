La Russa, attacco schock a De Luca: “Fa solo propaganda elettorale, non fatemi parlare…”

Ignazio La Russa, senatore della Repubblica, è appena intervenuto a TopCalcio24 e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni prontamente riprese dalla nostra redazione. La Russa sferra un attacco frontale al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “De Luca – dice La Russa – ha giocato molto con le parole in tutti questi mesi, e non lo ha sempre fatto in maniera corretta.

Si preoccupa dei contagi, però quando c’era da festeggiare la Coppa Italia si è subito dimenticato degli eccessi dei tifosi. Tutto quello che dice è mera propagande elettorale, non fatemi esprimere su De Luca perché il mio giudizio su di lui non sarebbe buono. Ora la Campania è in emergenza sanitaria a differenza di marzo e stiamo vedendo qual è la gestione della Regione”.

