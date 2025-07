la-russa:-auspicabile-uno-dei-figli-di-berlusconi-in-politica

“Sarebbe estremamente positivo”

Roma, 29 lug. (askanews) – “Per me si sale in politica, questa cosa che si scende non mi è mai piaciuta, comunque tutti gli apporti di persone qualificate non solo sono possibili, anche auspicabili. Non solo Piersilvio, anche Marina, Barbara e Luigi di cui si parla poco ma mi pare l’unico che non ha attività legate a quelle del padre. Se uno dei cinque figli decidesse di salire in politica sarebbe un fatto estremamente positivo”.Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare, rispondendo a una domanda sulla possibile discesa in politica di Piersilvio Berlusconi.