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La Russa: con gli Usa ponte politico sempre vivo
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La Russa: con gli Usa ponte politico sempre vivo

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Nel centrodestra nessuno escluso a Villa Taverna

Roma, 2 lug. (askanews) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando a Villa Taverna per il ricevimento del 4 luglio, ribadisce la centralità del rapporto con gli Stati Uniti. Con Washington, dice, possono esserci momenti problematici, ma non ragioni tali da impedire all’Occidente e all’Italia di mantenere relazioni amichevoli.”Non è mai stato abbattuto nessun ponte, quello della Sicilia lo dobbiamo ancora costruire, quello politico con gli Stati Uniti l’Italia lo terrà sempre vivo: non possono esserci motivi che impediscano all’Occidente, quindi all’Italia, di avere con gli Stati Uniti relazioni amichevoli. Ci possono essere momenti in cui come è avvenuto, è inutile nascondercelo, ci siano dei problemi ma il fatto che anche oggi siamo qui tutti e nessuno escluso del centrodestra lo dimostra”.

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