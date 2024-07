La Russa da Guterres: “Italia può aiutare a spegnere venti di guerra”

Tra i temi affrontati anche l’immigrazione

Roma, 11 lug. (askanews) – “Abbiamo incontrato qui a New York il segretario generale dell’Onu e sono stato molto contento di verificare l’apprezzamento che ha avuto nei confronti dell’Italia e anche della presidente del consiglio Giorgia Meloni”: lo ha affermato il presidente del Senato Ignazio La Russa, al termine del suo incontro a New York con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.”Abbiamo potuto confrontare i temi che ci stanno molto a cuore, non solo quello dell’immigrazione, che per la prima volta diventa un tema che esce dalla piccola logica, ma soprattutto il modo di come cercare di spegnere i venti di guerra che ci sono in Europa, Medio Oriente, in Israele e ovunque. È stato un discorso molto importante perché mi ha fatto comprendere come l’Italia possa dare un contributo forte e come sia apprezzata la nostra azione”.