La Russa e Fontana da Mattarella, in corso le consultazioni per il nuovo governo

ROMA – Sono iniziate questa mattina alle ore 10 le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Come da prassi, il Capo dello Stato ha ricevuto per primi i nuovi presidenti delle due Camere: alle 10 quello del Senato, Ignazio La Russa, e alle 11 quello della Camera, Lorenzo Fontana.

OGGI TELEFONATA MATTARELLA-NAPOLITANO

A quanto si apprende, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, verrà sentito telefonicamente nel pomeriggio da Mattarella per le consultazioni.

LA RUSSA: “COLLOQUIO CORDIALE ED EMOZIONANTE CON MATTARELLA”

“È stato un colloquio molto cordiale, è sempre emozionante stare con il presidente”. Lo dice Ignazio La Russa, presidente del Senato, uscendo dalla consultazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fontana non ha invece rilasciato alcuna dichiarazione dopo essersi intrattenuto per circa 15 minuti con il capo dello Stato.

AUTONOMIE: “FIDUCIA? VEDIAMO SE CI SARÀ MINISTERO SUD”

“Con la lista dei ministri vogliamo capire se sarà confermato il ministero per il Mezzogiorno e che scelte farà la presidente Meloni quando ci presenterà la squadra di Governo”. Lo dice Dafne Musolino, del gruppo parlamentare ‘Per le autonomie’ (SVP-Patt, Campobase e Sud chiama Nord), dopo le consultazioni con Mattarella al Quirinale.

GLI INCONTRI CON I PARTITI

Alle 12 l’incontro previsto è quello con il gruppo parlamentare ‘Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)’ del Senato della Repubblica. A chiudere la prima mattinata di consultazioni sarà, alle 12:30, il Gruppo Misto del Senato.

Il pomeriggio si aprirà alle 16 con l’incontro di Mattarella con il Gruppo Misto della Camera dei deputati. Alle 16:30 arriveranno i rappresentanti della componente ‘Alleanza Verdi e Sinistra’ del Gruppo Misto della Camera. Alle 17 saliranno al Quirinale i gruppi parlamentari ‘Azione-Italia Viva-R.E.’ del Senato e della Camera. Alle 18 l’incontro vedrà l’incontro tra il presidente Mattarella e i gruppi parlamentari ‘Movimento 5 Stelle’ del Senato e della Camera. Chiudono alle 19 i gruppi parlamentari ‘Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista’ del Senato e della Camera.

DOMANI IL CENTRODESTRA DA MATTARELLA

La seconda giornata di consultazioni, quella di venerdì 21 ottobre, si aprirà alle 10.30 quando il presidente della Repubblica incontrerà tutta la delegazione di centrodestra formata da: gruppi parlamentari ‘Fratelli d’Italia’ del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, gruppo parlamentare ‘Lega Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione’ del Senato della Repubblica e gruppo parlamentare ‘Lega-Salvini Premier’ della Camera dei Deputati. E ancora il gruppo parlamentare ‘Forza Italia Berlusconi Presidente’ del Senato della Repubblica e gruppo parlamentare ‘Forza Italia Berlusconi Presidente-P.P.E.’ della Camera dei deputati, gruppo parlamentare ‘Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE’ del Senato della Repubblica. Componente ‘Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE’ del gruppo misto della Camera dei deputati.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo La Russa e Fontana da Mattarella, in corso le consultazioni per il nuovo governo proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento