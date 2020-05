Ignazio La Russa, senatore della Repubblica italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato della possibile ripartenza della Serie A e di una confortante statistica dell’OMS. Di seguito le sue parole.

La Russa: “Sotto i 40 anni anni non si muore”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

“L’Istituto Superiore della Sanità ci dà dati confortanti per chi non ha superato i 40 anni. Chi non ha malattie pregresse rischia poco, non c’è nessun caso di mortalità. Questo è un aspetto molto importante per chi vuole ricominciare a giocare a calcio: non ci sono rischi per loro! Ci sarà la possibilità di fare tamponi e controllo costanti. Se un giocatore non vuole tornare in campo se la veda con la propria società”.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post La Russa: “I calciatori non corrono rischi. Se qualcuno non vuole giocare parli con le società” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento