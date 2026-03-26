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La Russa inaugura la mostra Ecce Homo di Antonello da Messina in Senato
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La Russa inaugura la mostra Ecce Homo di Antonello da Messina in Senato

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“Come un santino di oggi. Prossimo colpo di Giuli un Caravaggio”

Roma, 26 mar. (askanews) – Inaugurata la mostra “Ecce Homo” di Antonello da Messina in Senato; l’opera, recentemente acquisita dallo Stato italiano, è stata svelata in una cerimonia nella sala Capitolare con il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.”Questa è un’occasione veramente importante – ha detto La Russa – ritornare a guardare con un occhio importante l’opera di Antonello da Messina non solo rende più fruibile la singola opera, ma ne moltiplica l’importanza, l’attenzione e la fruibilità. Quindi diventa un’operazione non solo culturale, ma anche sociale, forse socioeconomica, perché non è vero che la cultura non produce ricchezza. La cultura se è spesa bene, se è spesa per cose che meritano, produce innanzitutto ricchezza dello spirito, ma anche ricchezza materiale come effetto come effetto collaterale”.L’immagine devozionale esposta, ha spiegato, “corrispondeva a quello che oggi è un santino…, Allora era un po più faticoso, ti dovevi portare un quadretto, non cambia il rapporto dell’arte con noi, ma soprattutto – ha concluso La Russa – non cambia il rapporto dell’uomo col divino, questa necessità che ha, che rappresenta lo spirito, senza il quale la nostra vita sarebbe inutile”.Inoltre, rivolgendosi al ministro Giuli, La Russa ha detto: “Mi è giunta voce che stai per fare un altro colpaccio, un Caravaggio: guarda che vogliamo anche quello qui al Senato, quello lo mettiamo in sala Garibaldi, dove non può scappare a nessuno…”

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