ROMA – “Io capisco l’intento di Salvini ma la formazione dei giovani è compito della scuola e delle famiglie, non delle forze armate. Il servizio militare era concepito per difendere la libertà e l’indipendenza non per formare i giovani. Aggiustiamo la scuola, valorizziamo le famiglie ma non obblighiamo a fare il militare chi non vuole“. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa a proposito della proposta di Matteo Salvini di reintrodurre la leva obbligatoria.

“La mia proposta era su base volontaria: fare un periodo breve, di 40-60 giorni dando benefit a chi lo fa. Ma considero un errore immaginare un obbligo”, conclude.

LEGGI ANCHE: Leva obbligatoria, il ddl arriva alla Camera ma la sua approvazione sembra già in bilico

L’articolo La Russa: “Leva obbligatoria? Errore, non obblighiamo chi non vuole a fare il militare” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it