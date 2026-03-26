la-russa-parla-della-famiglia-nel-bosco:-“credevo-fossero-strani-ma-erano-molto-educati,-puliti-e-non-presuntuosi”

ROMA – “Mi aspettavo un incontro con persone strane, dico la verità, ho trovato due persone di grande umanità, senza presunzione, con molta educazione, con molta pulizia umana, chiamiamola così, con tanta commozione”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa a ‘Dritto e rovescio su Rete4.”Che non hanno rinunciato al loro stile di vita- aggiunge-, che non è il mio, che non appartiene neanche alla mia cultura, così come non appartiene alla mia cultura sindacare i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Noi, grazie a Dio, quelli che conoscono la storia della destra, sanno che noi non siamo mai stati mangia giudici. Il rispetto che nella mia vita ho mi hanno insegnato mio padre e i miei capi politici è sempre stato rivolto a dire, signor giudice, buongiorno. Tornando alla famiglia del bosco, io mi auguro veramente che tutte le rigidità che ci sono state, anche da parte loro, ma anche da parte delle istituzioni, degli assistenti, cadano. Perché credo che nessuno possa augurarsi dei bambini che non possano godere dell’amore dei loro genitori. Nessuno”.

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