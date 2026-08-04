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La Russa ricorda Don Mazzi e Franco Baresi in Senato

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L’omaggio a due figure simbolo nel loro campo scomparse il 31 luglio

Milano, 4 ago. (askanews) – Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato nell’Aula di Palazzo Madama Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, e Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale.”Lo scorso 31 luglio ci hanno lasciato due persone che, ciascuno nel proprio campo, hanno fatto qualcosa di veramente significativo”, ha esordito La Russa.”Don Antonio Mazzi è stato un prete coraggioso, capace di comunicare, ma soprattutto di fare per i più deboli, per i giovani, per i tossicodipendenti, qualcosa di più. Diceva che le case non si costruiscono coi mattoni, si costruiscono con gli amici”, ha ricordato il presidente del Senato, sottolineando come quella di Don Mazzi sia stata una missione dedicata agli ultimi, vissuta “sempre con il sorriso”.Il ricordo si è poi spostato su Franco Baresi, i cui funerali sono celebrati oggi a Milano.”Un’altra figura che lascia un ricordo indelebile, in tutt’altro campo, è Franco Baresi. Ha dato gioia, ha dato amore agli italiani e agli amanti dello sport”, ha affermato La Russa.”Ha vinto di tutto e si è sempre imposto più con l’esempio che con le parole, più con gli sguardi che con le azioni”, ha proseguito il presidente del Senato, ricordando come Baresi fosse stato soprannominato “Kaiser” perché, “come Franz Beckenbauer, reinventò il ruolo di libero”.”La sua memoria ci accompagna ed è motivo di grande passione per tutti coloro che sanno che il calcio può unire e che le figure che possono unire nel calcio sono figure grandi come lo è stato Franco Baresi”, ha concluso La Russa.

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