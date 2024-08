la-russa:-vandalismo-su-murale-egonu-è-un-gesto-demente-e-razzista

Brutto clima? No, per fortuna la gente se ne frega

Roma, 14 ago. (askanews) – “Chi ha fatto questo è un demente. Un episodio di bieco, stupido razzismo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un breve colloquio telefonico con il Messaggero, ha commentato l’atto vandalico contro il murale dedicato alla campionessa olimpica di pallavolo Paola Egonu, con il corpo ridipinto di rosa per cancellare l’origine africana dell’atleta.

Alla domanda se pensa che ci sia “un brutto clima”, La Russa ha risposto: “Ma no, il brutto clima spesso è cerato dai media. E le aggiungo un’altra cosa. Per fortuna la gente se ne frega”.Quanto ai riflettori puntati sull’atleta azzurra nominata miglior giocatrice del torneo olimpico, “dico solo – ha aggiunto il presidente del Senato – che tutte queste ragazze sono da elogiare con medesimo plauso e affetto, hanno lo stesso merito. È sbagliato dare merito più ad una che all’altra, in ogni squadra c’è sempre chi traina e chi segue. Ma a vincere è sempre la squadra e questa è una squadra bellissima di donne italiane”, ha concluso La Russa.