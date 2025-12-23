martedì, 23 Dicembre , 25

Adr, Mollicone: “Fiumicino diventa luogo d’arte oltre che di partenze e arrivi”

(Adnkronos) - Il proseguimento dell’impegno di Aeroporti di...

Adr, Jago: “Nella mia opera a Fiumicino il battito che ci collega tutti”

(Adnkronos) - "Penso che ci possa essere un...

Manovra, Senato al voto. Cancellate 5 misure, via norma su lavoratori sottopagati﻿

(Adnkronos) - La Commissione bilancio del Senato ha...

Ciclone di Natale sull’Italia: maltempo, pioggia e neve anche in collina

(Adnkronos) - Maltempo, pioggia e neve anche...
la-russia-attacca,-civili-ed-energia-sotto-assedio.-zelensky:-“ucciso-anche-un-bambino-di-4-anni”
La Russia attacca, civili ed energia sotto assedio. Zelensky: “Ucciso anche un bambino di 4 anni”

La Russia attacca, civili ed energia sotto assedio. Zelensky: “Ucciso anche un bambino di 4 anni”

MondoLa Russia attacca, civili ed energia sotto assedio. Zelensky: “Ucciso anche un bambino di 4 anni”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Da ieri sera, la Russia ha condotto un massiccio attacco all’Ucraina, prendendo di mira principalmente il nostro settore energetico e le infrastrutture civili, in pratica l’intera infrastruttura della vita quotidiana. Sono già stati lanciati oltre 650 droni, un numero significativo dei quali ‘shahed’. Sono stati utilizzati anche più di 30 missili”. Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.Al momento, aggiunge, “gli allarmi antiaerei rimangono in vigore in gran parte dell’Ucraina. Allo stesso tempo, tutti i servizi necessari sono impegnati a gestire le conseguenze dell’attacco. Tragicamente, ci sono state perdite di vite umane. Nella regione di Kiev, una donna è stata uccisa da un drone russo. Una persona è stata dichiarata morta nella regione di Khmelnytskyi. Nella regione di Zhytomyr, un bambino di quattro anni è morto dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale. Le mie condoglianze alle famiglie e ai loro cari”.

Complessivamente, dice ancora, “almeno tredici regioni sono già state attaccate. Un numero significativo di droni e missili è stato colpito down. Informazioni dettagliate dall’Aeronautica Militare saranno fornite in seguito, una volta ricevute tutte le segnalazioni. Tuttavia, ci sono stati anche dei colpi. Squadre di riparazione e operatori del settore energetico sono già sul campo, al lavoro per garantire una vita normale alle persone, alle nostre città e alle nostre comunità”.

“Questo attacco russo invia un segnale estremamente chiaro sulle priorità della Russia. Un attacco prima di Natale, quando le persone vogliono semplicemente stare con le proprie famiglie, a casa e al sicuro. Un attacco condotto essenzialmente nel mezzo di negoziati volti a porre fine a questa guerra. Putin non riesce ancora ad accettare di dover smettere di uccidere. E questo significa che il mondo non sta esercitando abbastanza pressione sulla Russia”.

Ora, aggiunge, “è il momento di rispondere. La Russia deve essere spinta verso la pace e la sicurezza garantita. Dobbiamo ricordare che ogni singolo giorno, nei giorni feriali e festivi, l’Ucraina difende vite umane. La difesa aerea per l’Ucraina, i finanziamenti per l’approvvigionamento di armi e la fornitura di attrezzature energetiche sono processi che non si fermano per i fine settimana. Dobbiamo continuare a impegnarci per proteggere la vita per raggiungere finalmente la pace. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando l’Ucraina! Grazie a ogni leader e a ogni politico che non rimarrà in silenzio oggi e che condannerà la Russia per ciò che ha fatto”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.