La Russia attacca “Ursula Pfizer”: vuole rubare le riserve sovrane russe, ci saranno conseguenze

La Russia attacca “Ursula Pfizer”: vuole rubare le riserve sovrane russe, ci saranno conseguenze

Roma, 13 dic. (askanews) – I tentativi della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di sequestrare i beni statali congelati della Russia minano il sistema finanziario globale: lo ha affermato Kirill Dmitriev, ceo del Fondo russo per gli investimenti diretti russi e inviato speciale di Putin, dopo che i paesi dell’Ue hanno concordato di congelare i beni della Russia a tempo indeterminato.

“La burocrate non eletta dell’Ue Ursula ‘Pfizer’ von der Leyen cerca di rubare le riserve sovrane russe, minando l’intero sistema finanziario globale guidato dagli Stati Uniti. Forse ha ricevuto troppi booster dalla Pfizer”, ha scritto Dmitriev su X, ironizzando sui rapporti con il colosso farmaceutico Pfizer della presidente della Commissione Ue. “I funzionari dell’Ue dovranno affrontare le conseguenze dei loro tentativi illegali di rubare i beni russi”, ha affermato ancora Dmitriev, commentando un articolo di Politico sulla decisione dell’Italia di sostenere il Belgio nella sua resistenza al piano dell’esecutivo dell’Ue di consegnare i fondi russi sequestrati all’Ucraina.

“L’Italia dice no al piano sconsiderato dell’Ue di utilizzare, rubare le riserve russe. Non si tratta solo della Russia: si tratta di distruggere la fiducia nel sistema globale delle riserve, nello stato di diritto e nella credibilità finanziaria dell’Europa. I burocrati dell’Ue in preda al panico dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni illegali”, ha affermato Dmitriev.

