La Russia avrà una sua base navale nel Sudan, sul Mar Rosso

AGI – La Russia ha firmato un accordo con il Sudan per costruire una base navale sulla costa del Mar Rosso nel Paese, nell’ultima spinta di Mosca in Africa per rilanciare il suo peso geopolitico. L’accordo, pubblicato ieri sul sito del governo russo, vedrà Mosca istituire un “centro di supporto logistico” a Port Sudan dove si potranno svolgere “operazioni di riparazione e rifornimento”.

L’accordo firmato il primo dicembre è valido per 25 anni e sarà automaticamente rinnovato per periodi di 10 anni salvo opposizione da una delle due parti. Lo scopo della base sarà “sostenere la pace e la stabilità nella regione”,

