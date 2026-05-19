la-russia-avvia-una-esercitazione-nucleare-con-la-bielorussia

Roma, 19 mag. (askanews) – Le forze armate russe condurranno esercitazioni sulla preparazione e l’uso delle forze nucleari dal 19 al 21 maggio, con il coinvolgimento delle forze missilistiche strategiche e dell’aviazione a lungo raggio, ha dichiarato oggi il ministero della Difesa russo.

“Nel periodo compreso tra il 19 e il 21 maggio 2026, le forze armate russe condurranno esercitazioni sulla preparazione e l’uso delle forze nucleari di fronte alla minaccia di aggressione”, ha dichiarato il ministero in un comunicato, aggiungendo che durante le esercitazioni si praticheranno addestramenti congiunti e l’uso di armi nucleari dislocate sul territorio della Bielorussia.

Secondo quanto riportato nel comunicato, all’esercitazione partecipano le forze missilistiche strategiche, le flotte del Nord e del Pacifico, il comando dell’aviazione a lungo raggio e parte delle forze dei distretti militari di Leningrado e Centrale. “Complessivamente, all’esercitazione parteciperanno oltre 7.800 unità di equipaggiamento militare, tra cui oltre 200 lanciamissili e più di 140 velivoli”, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che ci saranno anche otto sottomarini strategici.

Più di 64.000 persone saranno coinvolte nell’addestramento e nell’uso delle forze nucleari in caso di aggressione, si legge nella dichiarazione.

Inoltre, durante le esercitazioni, verranno lanciati missili balistici e da crociera in siti di prova sul territorio russo, ha affermato il ministero.