AGI – Al via la vaccinazione di massa anti-Covid in Russia, con la distribuzione del siero Sputnik V in 70 ambulatori di Mosca. I primi a riceverlo sono dottori e dipendenti sanitari, ma anche insegnanti e operatori sociali, tra le categorie più a rischio di contagio.

Nella capitale, epicentro dell’epidemia di Covid nel Paese, “nelle prime cinque ore, 5 mila persone si sono iscritte per riceverlo, insegnanti, dottori, operatori sociali, quelli che rischiano di più la loro salute e le loro vite”, ha riferito ieri il sindaco Sergei Sobyanin. Da questa prima fase di vaccinazione sono esclusi gli over-60,

L’articolo La Russia batte tutti e comincia a vaccinare i sanitari a Mosca proviene da Notiziedi.

