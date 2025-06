la-russia-denuncia-i-raid-di-israele-ed-evidenzia-l’impegno-iran-con-l’aiea

ROMA – La Russia ha denunciato come illegali i bombardamenti di Israele contro l’Iran, chiedendo una soluzione diplomatica per i timori legati al programma nucleare di Teheran.La presa di posizione è stata diffusa dal ministero degli Esteri di Mosca con un messaggio su Telegram. Secondo la Russia, l’Iran ha rilasciato “chiare dichiarazioni” a sostegno del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) e della sua volontà di dialogo con gli Stati Uniti.

Il ministero ha aggiunto di essere in attesa di “una analisi imparziale” da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per verificare se i raid di Tel Aviv abbiano danneggiato le centrali nella Repubblica islamica.L’Iran è Paese firmatario del Tnp e ha consentito ispezioni dell’Aiea nelle sue centrali nucleari. Al contrario, ricorda l’emittente Al Jazeera, Israele non ha mai firmato il Trattato ed è ritenuto in possesso di un arsenale atomico.

