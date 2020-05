La Russia ferma il modello di ventilatori polmonari donati all’Italia dopo 6 morti 

L’autorità sanitaria russa ha ordinato di interrompere l’uso dei ventilatori Aventa-M, lo stesso modello di quelli donati all’Italia, perché legati a un incendio in una casa di cura che ha causato la morte di sei anziani. L’ente regolare della sanita’, il Roszdravnadzor “ha interrotto l’uso sul territorio russo di ventilatori Aventa-M prodotti dal primo aprile 2020” da una fabbrica degli Urali, parte del conglomerato statale Rostec. Nei mesi scorsi erano stati spediti in Italia 150 modelli Aventa-M, destinati agli ospedali di Bergamo e Milano. I dispositivi erano stati usati per curare i pazienti negli ospedali di Mosca e San Pietroburgo,

