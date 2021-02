AGI – La Russia ha avvertito che non rimarrà a guardare in caso la Ue decidesse di imporre nuove sanzioni per l’arresto dell’oppositore Aleksei Navalny e la repressione delle proteste in suo sostegno. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avvertito che Mosca è pronta a rompere i rapporti con l’Unione europea, in caso Bruxelles adotti sanzioni che rappresentino una minaccia per l’economia del Paese.

“Partiamo dalla premessa che siamo pronti”, ha detto il capo della diplomazia russa intervistato dal programma Soloviov Live rispondendo alla domanda se la Russia stesse valutando la possibilità di una rottura nei rapporti con l’Ue.

L’articolo La Russia minaccia di rompere le relazioni con l’Ue se imporrà sanzioni proviene da Notiziedi.

