ROMA – “Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk ha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo per l’arresto in contumacia dei giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini, che sono entrati illegalmente nel territorio della Federazione Russa dall’Ucraina per filmare un servizio sull’attacco dell’Ucraina alla regione di Kursk”. A riportare la notizia è l’agenzia di stampa russa Interfax. “Il cameraman Simone Traini e la reporter Stefania Battistini con altre persone non identificate, provenienti dal territorio dell’Ucraina, sono entrati nella Federazione Russa per filmare un servizio sull’invasione delle forze armate dell’Ucraina il 6 agosto 2024 nel territorio del distretto di Sudzhansky nella regione di Kursk con l’uso di carri armati, artiglieria e altri veicoli leggermente corazzati”, si legge nel messaggio riportato dall’agenzia di stampa.

LEGGI ANCHE: Stefania Battistini nella lista dei giornalisti ricercati in Russia, Tajani convoca l’ambasciatore

I giornalisti italiani sono stati inseriti nelle liste dei ricercati interstatali e internazionali e sono stati accusati in contumacia per “attraversamento illegale del confine di stato della Federazione Russa”. L’atto giudiziario, però, specifica Interfax “non è entrato in vigore e può essere impugnato”.

L’articolo La Russia ordina l’arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it