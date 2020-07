La Russia punta a registrare il vaccino per il Covid entro il 10 agosto 

AGI – Il vaccino anti-coronavirus a cui sta lavorando l’Istituto nazionale di ricerca Gamaleya è stato inviato per una valutazione agli esperti del dipartimento competente del ministero della Salute. Lo ha riferito una fonte all’agenzia Interfax, assicurando che la registrazione del vaccino è attesa per il 10-12 agosto.

Il dicastero della Salute, che ancora non ha confermato la notizia della data di agosto per l’approvazione, ha anticipato che una volta ottenuto il via libera i primi a ricevere la somministrazione del vaccino saranno gli operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia.

Il vaccino anti-Covid è diventato anche una sfida geopolitica e la Russia intende essere la prima al mondo ad approvarne uno,

