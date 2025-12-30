martedì, 30 Dicembre , 25
la-russia-schiera-gli-oreshnik-in-bielorussia:-missili-nucleari-“attivi”-ai-confini-nato
La Russia schiera gli Oreshnik in Bielorussia: missili nucleari “attivi” ai confini Nato

La Russia schiera gli Oreshnik in Bielorussia: missili nucleari “attivi” ai confini Nato

MondoLa Russia schiera gli Oreshnik in Bielorussia: missili nucleari “attivi” ai confini Nato
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Putin conduce i negoziati a modo suo: prima “simula” un attacco con droni alla sua residenza incolpando l’Ucraina e poi sventola lo spauracchio nucleare. Un video diffuso dai ministeri della Difesa di Mosca e Minsk annuncia l’entrata in servizio operativo dei missili Oreshnik in Bielorussia, alleato chiave del Cremlino e Paese che confina direttamente con Polonia, Lituania e Lettonia, tutti membri della Nato.

Nel filmato si vedono i sistemi missilistici terrestri mobili trasportati e occultati nelle foreste, coperti da reti mimetiche. Nessuna indicazione ufficiale sulle basi di stoccaggio, solo la conferma formale: “La divisione missilistica Oreshnik ha iniziato a svolgere compiti di combattimento in aree designate del Paese”, afferma il Ministero della Difesa della Bielorussia.

Gli Oreshnik, secondo Putin, sarebbero di fatto impossibili da intercettare: la loro velocità raggiungerebbe valori pari a dieci volte quella del suono. Un’affermazione che, al netto della propaganda, rafforza il messaggio politico prima ancora di quello militare.La scelta della Bielorussia non è casuale. Da lì, i missili – con una gittata stimata fino a 5.500 chilometri – potrebbero colpire l’intera Europa e, teoricamente, anche la costa occidentale degli Stati Uniti se lanciati dal territorio russo. Un vantaggio geografico che accorcia i tempi di reazione e allunga l’ombra nucleare sull’asse orientale dell’Alleanza Atlantica.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.