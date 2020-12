La Samp “battezza” lo Stadio Diego Armando Maradona, il presidente Ferrero non sta nella pelle: le sue parole

Massimo Ferrero, produttore cinematografico e presidente della Sampdoria, ha parlato a TikiTaka di arbitri e del prossimo impegno dei suoi che saranno di scena al Maradona di Napoli. La Samp, a giudicare dalle considerazioni di Ferrero, ha subito qualche torto di troppo . Queste le sue parole: “Gli arbitri non le sanno usare gli strumenti tecnologici. È è un po’ come dare una Ferrari a un neopatentato. Che cose ne penso del rigore su Damsgaard? Non esprimermi, siamo in televisione”. La chiosa del numero uno dei blucerchiati è su Napoli-Samp: “Sono un privilegiato. La mia squadra inaugurerà lo stadio Diego Armando Maradona”.

