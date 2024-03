La sanità di prossimità territoriale, sempre più inclusiva e vicina al cittadino

A Marina di Varcaturo, all’uscita della Tangenziale di Varcaturo, nel Comune di Giugliano in Campania, adiacente al ponte dell’asse viario, sta per nascere un centro privatistico di sanità di prossimità territoriale dove tutti i cittadini potranno rivolgersi per l’immediato accesso alle cure, senza tempi di attesa, senza onerosi calvari che compromettono gravemente la salute dei pazienti, in alternativa al difficoltoso accesso al Servizio Sanitario Nazionale proposto dalle Aziende sanitarie locali.

Il Centro Ottico e Audioprotesico, è dotato di specialistica oftalmica e audiologica completo di tutte le più sofisticate, innovative e moderne attrezzature gestite da Henry Ferran (oculista), Gaetano Moccia (audiologo foniatra), Salvatore Cretella (otorino), Giuseppe Morrone, Gino Mingione, Alfredo Ciufrini e Luigi Fusco.

L’onorario privato sociale delle visite è di € 39 per rendere facile ed immediato l’accesso alle cure senza tempi di attesa. Pertanto anche l’acquisto di presidi medici relativi al Reparto Ottico ed al Reparto Acustico (Occhiali-lenti e Presidi Acustiche personalizzate e altre) è particolarmente accessibile economicamente, con prezzi sociali tangibilmente bassi ed alla portata di tutti.

La struttura offre al cittadino anche un Servizio di Telemedicina Audiologica ed Oftalmica completo delle specialistiche e tecnologie più avanzate che permettono di visitare il paziente anche presso il proprio domicilio in collegamento audio-visivo con il medico di riferimento, in modo da poter estendere le visite anche ove il paziente si trova, per persone allettate o non deambulanti, utilizzando lo strumento portatile TelefarmaMedica a cura di Unità Infermieristica di Tecnici di Telemedicina Strumentale.

Il Centro ha dato anche ampio risalto a tutta la categoria dei sordi con grave difficoltà di dialogo, mettendo a disposizione costantemente un Interprete LIS (Lingua dei Segni) che permetterà il corretto dialogo interpretativo tra medico e paziente audioleso nella fase di: anamnesi, sintomatologia, diagnosi e prescrizione, sia in presenza fisica che da remoto con collegamento online.

L’articolo La sanità di prossimità territoriale, sempre più inclusiva e vicina al cittadino proviene da Notiziedi.it.